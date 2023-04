Wer sich schlussendlich in den insgesamt 16 Kategorien durchsetzen wird, darüber entscheiden die rund 600 Mitglieder der Akademie des Österreichischen Films. Die Preisgala findet heuer in Wien statt, wobei die Akademie erst kürzlich ihre Kooperation mit Grafenegg aufgrund der FPÖ-Regierungsbeteiligung in Niederösterreich für beendet erklärt hat. "Die Prinzipien und die Haltungen der Akademie sind nicht vereinbar mit Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und antidemokratischem Gedankengut", unterstrich Akademie-Obfrau Mercedes Echerer.

Bisher wurde der Filmpreis alternierend in Grafenegg und Wien vergeben. Mit dem Ende der Zusammenarbeit mit dem Land Niederösterreich gehen auch finanzielle Einbußen einher, so Echerer. Die entstandene Lücke werde einerseits aus der Branche gefüllt, aber auch an Fördergeber und Sponsoren trete man heran. Kommendes Jahr stehe jedenfalls das Wiener Rathaus als Veranstaltungsort bereit, erklärte Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) unter großem Applaus.