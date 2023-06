Im Wiener Globe versammelt sich am Donnerstagabend die heimische Filmbranche, um zum 13. Mal den Österreichischen Filmpreis an die Besten des abgelaufenen Jahrgangs zu verleihen. An der Spitze des Nominiertenfeldes rangiert dabei Marie Kreutzers "Corsage" mit acht Nennungen. Dem Sisi-Drama dicht auf den Fersen ist mit sieben Gewinnchancen David Wagners Bundesheer-Liebesgeschichte "Eismayer".