Die Nominierungen zum Österreichischen Filmpreis 2026 wurden am 15. April 2026, im Rahmen einer Pressekonferenz im Wiener Ringturm bekanntgegeben. Die Präsidentschaft der Akademie, Verena Altenberger und Arash T. Riahi , sowie der gesamte Vorstand gratulieren allen Nominierten sehr herzlich. Insgesamt wurden für 17 Preiskategorien 20 Filme und 94 Filmschaffende mit Nominierungen bedacht. Hier folgt eine Übersicht zu den Nominierungen.

Die Spitzenreiter unter den nominierten Filmen

PERLA führt die Liste der nominierten Filme mit 13 Nominierungen an, gefolgt von VIER MINUS DREI und WELCOME HOME BABY mit jeweils 8 Nominierungen und MOTHER’S BABY mit 6 Nominierungen.

HOW TO BE NORMAL AND THE ODDNESS OF THE OTHER WORLD sowie

WENN DU ANGST HAST NIMMST DU DEIN HERZ IN DEN MUND UND LÄCHELST erhielten je 3 Nominierungen .

Die Dokumentarfilme GIRLS & GODS, NOCH LANGE KEINE LIPIZZANER und WISE WOMEN – FÜNF HEBAMMEN, FÜNF KULTUREN sowie die Spielfilme HAPPY und WHITE SNAIL wurden in jeweils 2 Kategorien nominiert.

Der 16. Österreichische Filmpreis findet am 18. Juni 2026 in den hq7 studios in Wien unter dem Motto "Eine Bühne für den Film" statt. Für die künstlerische Leitung des Abends konnten Julia Edtmeier (Schauspielerin, Regisseurin, Theaterleiterin) und Alexander Pschill (Schauspieler, Regisseur, Autor) gewonnen werden. Edtmeier, bereits 2022 Co-Moderatorin des Österreichischen Filmpreises, und Pschill verbindet eine langjährige künstlerische Partnerschaft: Im gemeinsam gegründeten Theater Bronski & Grünberg (Edtmeier ist künstlerische Leiterin, Pschill Hausregisseur) widmet man sich unter anderem unkonventionellen Filmadaptionen wie „Das Boot“.

Hier findet sich eine Übersicht aller Nominierungen!