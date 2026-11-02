Österreichischer Filmpreis on tour 2026: Was ist heuer zu sehen?
Einmal quer durch Österreich: Vier Gewinnerfilme des Filmpreises 2026 machen Halt in allen Bundesländern. Am 12. November 2026 feiert „Filmpreis on tour“ bereits seine fünfte Ausgabe. An diesem Abend laufen die Filme in zehn Programmkinos, der Eintritt ist frei. In einigen Kinos wird die Vorführung zusätzlich von einem Empfang mit Getränken der Privatbrauerei Hirt begleitet.
Diese vier Filme sind zu sehen
Das Publikum kann Preisträger:innen aus den Kategorien Bester Spielfilm, Bester Dokumentarfilm, Bester Kurzfilm und Beste Regie auf der großen Leinwand erleben:
PERLA von Alexandra Makarová (AT/SK 2025) wurde in acht Kategorien ausgezeichnet, darunter Bester Spielfilm, Beste Kamera und Beste Musik.
NOCH LANGE KEINE LIPIZZANER von Olga Kosanović (AT 2025) überzeugte als Bester Dokumentarfilm.
NIGHT OF PASSAGE von Reza Rasouli (AT 2025) ist der Beste Kurzfilm des Jahres.
VIER MINUS DREI von Adrian Goiginger (AT/DE 2025) gewann in fünf Kategorien, u. a. Beste Regie, Bestes Drehbuch und Bestes Casting.
Teilnehmende Kinos
Cinema Dornbirn | Vorarlberg
16.00: Noch lange keine Lipizzaner | 18.00: Vier minus Drei | 20.30: Night of Passage | 21.00: Perla
Empfang mit Getränken der Privatbrauerei Hirt
Cinematograph | Innsbruck, Tirol
16.00: Noch lange keine Lipizzaner | 18.00: Vier minus Drei | 20.30: Night of Passage | 21.15: Perla
Dieselkino Oberwart | Burgenland
16.00: Noch lange keine Lipizzaner | 18.00: Vier minus Drei | 20.30: Night of Passage | 21.00: Perla
Empfang mit Getränken der Privatbrauerei Hirt
Kino im Kesselhaus | Krems, Niederösterreich
16.00: Noch lange keine Lipizzaner | 18.00: Vier minus Drei | 20.30: Night of Passage | 21.00: Perla
Empfang mit Getränken der Privatbrauerei Hirt um 20 Uhr
Lichtspiele Lenzing | Oberösterreich
16.00: Noch lange keine Lipizzaner | 18.00: Vier minus Drei | 20.30: Night of Passage | 21.00: Perla
Empfang mit Getränken der Privatbrauerei Hirt
Moviemento | Linz, Oberösterreich
16.00: Noch lange keine Lipizzaner | 18.00: Vier minus Drei | 20.30: Night of Passage | 21.00: Perla
Empfang mit Getränken der Privatbrauerei Hirt
Metro Kinokulturhaus | Wien
16.00: Night of Passage | 16.30: Noch lange keine Lipizzaner | 18.00: Meet & Greet mit den Filmschaffenden | 18.30: Perla | 21.00: Vier minus Drei
Empfang mit Getränken der Privatbrauerei
Rechbauerkino | Graz, Steiermark
16.00: Night of Passage | 16.30: Vier minus Drei | 19.00: Noch lange keine Lipizzaner | 20.45: Perla
Stadt:Bibliothek Salzburg | Salzburg
13.45: Noch lange keine Lipizzaner | 15.30: Night of Passage | 16.00: Perla | 18.30: Vier Minus Drei, anschließend Filmgespräch mit Adrian Goiginger
Empfang mit Getränken der Privatbrauerei Hirt
Volkskino | Klagenfurt, Kärnten
16.00: Noch lange keine Lipizzaner | 17.50: Vier minus Drei | 20.00: Night of Passage | 20.40: Perla
Empfang mit Getränken der Privatbrauerei Hirt
Die Ticketreservierung ist direkt über die Kinos möglich, mit Ausnahme des METRO Kinokulturhauses. Hier erfolgt die Anmeldung per Mail an [email protected].