Das Publikum kann in ganz Österreich bei freiem Eintritt vier preisgekrönte Filme erleben.

Österreichischer Filmpreis on tour 2026: Was ist heuer zu sehen?

Einmal quer durch Österreich: Vier Gewinnerfilme des Filmpreises 2026 machen Halt in allen Bundesländern. Am 12. November 2026 feiert „Filmpreis on tour“ bereits seine fünfte Ausgabe. An diesem Abend laufen die Filme in zehn Programmkinos, der Eintritt ist frei. In einigen Kinos wird die Vorführung zusätzlich von einem Empfang mit Getränken der Privatbrauerei Hirt begleitet.

Diese vier Filme sind zu sehen Das Publikum kann Preisträger:innen aus den Kategorien Bester Spielfilm, Bester Dokumentarfilm, Bester Kurzfilm und Beste Regie auf der großen Leinwand erleben: PERLA von Alexandra Makarová (AT/SK 2025) wurde in acht Kategorien ausgezeichnet, darunter Bester Spielfilm, Beste Kamera und Beste Musik. NOCH LANGE KEINE LIPIZZANER von Olga Kosanović (AT 2025) überzeugte als Bester Dokumentarfilm. NIGHT OF PASSAGE von Reza Rasouli (AT 2025) ist der Beste Kurzfilm des Jahres. VIER MINUS DREI von Adrian Goiginger (AT/DE 2025) gewann in fünf Kategorien, u. a. Beste Regie, Bestes Drehbuch und Bestes Casting.