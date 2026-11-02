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Österreichischer Filmpreis on tour 2026: Was ist heuer zu sehen?

Das Plakat kündigt den „Österreichischer Filmpreis on tour – Lotterien Tag“ am 12.11.2026 im Neon-Look an.
02.11.26, 09:05
Das Publikum kann in ganz Österreich bei freiem Eintritt vier preisgekrönte Filme erleben.

Einmal quer durch Österreich: Vier Gewinnerfilme des Filmpreises 2026 machen Halt in allen Bundesländern. Am 12. November 2026 feiert „Filmpreis on tour“ bereits seine fünfte Ausgabe. An diesem Abend laufen die Filme in zehn Programmkinos, der Eintritt ist frei. In einigen Kinos wird die Vorführung zusätzlich von einem Empfang mit Getränken der Privatbrauerei Hirt begleitet. 

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Diese vier Filme sind zu sehen

Das Publikum kann Preisträger:innen aus den Kategorien Bester Spielfilm, Bester Dokumentarfilm, Bester Kurzfilm und Beste Regie auf der großen Leinwand erleben:

PERLA von Alexandra Makarová (AT/SK 2025) wurde in acht Kategorien ausgezeichnet, darunter Bester Spielfilm, Beste Kamera und Beste Musik.

NOCH LANGE KEINE LIPIZZANER von Olga Kosanović (AT 2025) überzeugte als Bester Dokumentarfilm.

NIGHT OF PASSAGE von Reza Rasouli (AT 2025) ist der Beste Kurzfilm des Jahres.

VIER MINUS DREI von Adrian Goiginger (AT/DE 2025) gewann in fünf Kategorien, u. a. Beste Regie, Bestes Drehbuch und Bestes Casting.

Teilnehmende Kinos

Cinema Dornbirn | Vorarlberg
16.00: Noch lange keine Lipizzaner | 18.00: Vier minus Drei | 20.30: Night of Passage | 21.00: Perla
Empfang mit Getränken der Privatbrauerei Hirt

Cinematograph | Innsbruck, Tirol
16.00: Noch lange keine Lipizzaner | 18.00: Vier minus Drei | 20.30: Night of Passage | 21.15: Perla

Dieselkino Oberwart | Burgenland
16.00: Noch lange keine Lipizzaner | 18.00: Vier minus Drei | 20.30: Night of Passage | 21.00: Perla
Empfang mit Getränken der Privatbrauerei Hirt

Kino im Kesselhaus | Krems, Niederösterreich
16.00: Noch lange keine Lipizzaner | 18.00: Vier minus Drei | 20.30: Night of Passage | 21.00: Perla
Empfang mit Getränken der Privatbrauerei Hirt um 20 Uhr

Lichtspiele Lenzing | Oberösterreich
16.00: Noch lange keine Lipizzaner | 18.00: Vier minus Drei | 20.30: Night of Passage | 21.00: Perla
Empfang mit Getränken der Privatbrauerei Hirt

Moviemento | Linz, Oberösterreich
16.00: Noch lange keine Lipizzaner | 18.00: Vier minus Drei | 20.30: Night of Passage | 21.00: Perla
Empfang mit Getränken der Privatbrauerei Hirt

Metro Kinokulturhaus | Wien
16.00: Night of Passage | 16.30: Noch lange keine Lipizzaner | 18.00: Meet & Greet mit den Filmschaffenden | 18.30: Perla | 21.00: Vier minus Drei 
Empfang mit Getränken der Privatbrauerei 

Rechbauerkino | Graz, Steiermark
16.00: Night of Passage | 16.30: Vier minus Drei | 19.00: Noch lange keine Lipizzaner | 20.45: Perla

Stadt:Bibliothek Salzburg | Salzburg
13.45: Noch lange keine Lipizzaner | 15.30: Night of Passage | 16.00: Perla | 18.30: Vier Minus Drei, anschließend Filmgespräch mit Adrian Goiginger
Empfang mit Getränken der Privatbrauerei Hirt

Volkskino | Klagenfurt, Kärnten
16.00: Noch lange keine Lipizzaner | 17.50: Vier minus Drei | 20.00: Night of Passage | 20.40: Perla
Empfang mit Getränken der Privatbrauerei Hirt

Die Ticketreservierung ist direkt über die Kinos möglich, mit Ausnahme des METRO Kinokulturhauses. Hier erfolgt die Anmeldung per Mail an [email protected].

film.at, fs
Aktualisiert vor 30 Minuten