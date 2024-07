Gemeinsam mit Topmodel Larissa Marolt und Schauspieler Reinhard Nowak nimmt Reality-Star Zoe Saip in einer neuen Folge von "Österreichs lustigste Dates" am 1. August im prominenten Ratepanel Platz. So einiges an Expertise konnte Zoe Saip bereits in Dating-Shows wie dem JOYN-Erfolgsformat „Match in Paradise“ sammeln.

Aber wird sie auch die Hergänge der Dating-Geschichten der Österreicher:innen erraten können? Show-Moderatorin Arabella Kiesbauer begrüßt wieder einige Kandidat:innen, die mit einer einleitenden Frage die Rätselrunde eröffnen.