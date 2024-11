Die aktuelle Folge bildet Auftakt zu Staffel 3 von “Österreichs schockierendste Verbrechen” - sie zeichnet 1.398 Tage Terror und die Psyche von Franz Fuchs nach.

Zwischen 1993 und 1996 versetzt eine Briefbomben-Serie ganz Österreich in Angst und Schrecken. Eine “Bajuwarische Befreiungsarmee” bekennt sich schriftlich zu den Anschlägen, deren Texte vor rechtsextremem Gedankengut strotzen. Vier Menschen sterben in dieser Zeit durch Brief- und Rohrbomben, 15 weitere werden verletzt. In Oberwart verloren vier Roma ihr Leben durch eine skrupellose Sprengfalle. Auch an Politiker:innen waren Briefbomben adressiert. Der damalige Wiener Bürgermeister, Helmut Zilk, zählte zu den bekanntesten Opfern.