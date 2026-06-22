Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Bestseller der englischen Autorin Hannah Grace. Damit setzt Netflix ebenfalls auf einen viralen BookTok-Hit, der sich über 70 Wochen in der Bestsellerliste der "New York Times" hielt und weltweit nahezu fünf Millionen Mal verkauft wurde, wie Netflix in seinem eigenen Online-Magazin "Tudum" schreibt . Der Roman wurde in 24 Sprachen übersetzt.

Romantische Eishockey-Serien eroberten in diesem Jahr die Herzen von Millionen Streamingfans. Nachdem HBO Max und Prime Video mit "Heated Rivalry" und "Off Campus" große Erfolge feierten, legt nun auch Netflix nach und kündigt mit "Icebreaker" die nächste Serien-Romanze auf dem Eis an.

Darum geht es in "Icebreaker"

Ähnlich wie "Off Campus" spielt auch "Icebreaker" an einem College. Die Handlung dreht sich um die Eiskunstläuferin Anastasia Allen, die vom Olympischen Gold träumt. Doch dann wird auf dem Campus erst eine Eisfläche gesperrt und dann fällt auch noch ihr Eiskunstlaufpartner aus. Völlig unerwartet bietet sich Nathan Hawkins, der Kapitän des Eishockeyteams, als Ersatz an. Anastasia willigt ein, doch ihr neuer Partner entfacht auch neue Gefühle in ihr, die sie eigentlich nicht gebrauchen kann. Schließlich darf sie sich auf keinen Fall ablenken lassen.

Als Showrunnerin gab Netflix Amanda Lasher bekannt, die an Serien wie "Gossip Girl" und "Riverdale" mitgewirkt hat. Als Co-Autorin steht ihr Jade Bartlett zur Seite. Produziert wird die Serie von Unwell Productions unter der Leitung von Podcast-Star Alex Cooper (31), ihrem Mann Matt Kaplan (42) und Mina Lefevre.

"Icebreaker" ist der erste Band der dreiteiligen "Maple Hills"-Reihe, in der noch zwei weitere Liebesgeschichten mit Eishockeyspielern erzählt werden. Wann die Serie startet und wie viele Staffeln sie schließlich erhalten wird, hat Netflix noch nicht bekannt gegeben. Auch über den Cast hält sich der Streamingdienst bislang noch bedeckt.