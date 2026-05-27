"Off Campus": Prime-Video-Serie legt Rekordstart hin

36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in zwölf Tagen - das ist die erfolgreiche Bilanz für Amazon Prime Video zum Start seiner neuen Hockey-Romanze "Off Campus" . Die Serie, die auf der Romanreihe der kanadischen Bestsellerautorin Elle Kennedy basiert, hat sich damit in die Geschichtsbücher des Streamingdienstes gespielt. Nur zwei Produktionen haben in diesem Zeitraum je mehr Menschen erreicht, wie "Hollywood Reporter" berichtet : "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" und "Fallout".

Frauen zwischen 18 und 34 Jahren setzen Signal

Dabei ist die genannte Zahl mit einem Hinweis versehen: Als "erreicht" gilt laut Prime Video, wer die Serie mindestens einige Minuten gesehen hat - eine Kennzahl, die der Streamingdienst regelmäßig für interne Auswertungen heranzieht. Besonders auffällig ist, wer eingeschaltet hat. Laut Prime Video erzielte "Off Campus" bei Frauen zwischen 18 und 34 Jahren die höchsten Einschaltquoten aller bislang auf dem Streamingdienst veröffentlichten Serien - ein Wert, der in der Branche als starkes Signal gilt.

Peter Friedlander, Leiter des globalen Fernsehbereichs bei Amazon MGM Studios, kommentierte den Erfolg mit den Worten: "Bei Prime Video herrscht regelrechte Begeisterung, dank der Fans, die 'Off Campus' so begeistert aufgenommen haben. Wir freuen uns riesig über die leidenschaftliche Community, die sich um die erste Staffel von Louisa Levys und Gina Fattores Interpretation von Elle Kennedys beliebter Geschichte versammelt hat. Wenn man das Vertrauen des Publikums gewinnt und gute Arbeit leistet, schalten die Zuschauer ein - und das haben sie bei 'Off Campus' definitiv getan."