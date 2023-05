Worum geht's in "Oje, ich wachse"?

In der Komödie "The Wonder Weeks" lernt das Publikum drei Paare kennen: Anne (Sallie Harmsen) ist eine erfolgreiche Karrierefrau, die nach ihrem Mutterschaftsurlaub feststellen muss, dass das Leben mit einem Säugling ganz anders abläuft als gedacht. Darunter leidet die Beziehung zu ihrem Mann Barry (Soy Kroon). Unter anderem deshalb tritt sie dem Club "Mama for Mamas“ bei, einer Organisation für Mütter, die von Kim (Katja Schuurman) ins Leben gerufen wurde. Kim wiederum ist mit Roos (Sarah Chronis) verheiratet. Die beiden haben zwei Kinder, bei deren Empfängnis ihr guter Freund Kaj (Louis Talpa) behilflich war. Allerdings läuft es bei den zwei Frauen nicht so rund.

Auch Ilse (Yolanthe Cabau) und ihr Mann Sabri (Ilias Ojja) haben so ihre Probleme. Sie sind eine multikulturelle Familie und verschiedener Meinung, wie sie ihr einziges Kind großziehen wollen. Das Ganze wird noch durch den Einzug von Sabris Mutter verschärft, die ihnen aushelfen möchte.