MMA-Highlight in Hamburg: OKTAGON 85 live bei RTL

RTL-Ankündigung mit Anna Kraft, Max Coga und Mitja Lafere im Ring
Franco Schedl
02.03.26, 16:50
Deutschlands MMA-Publikumsliebling Christian Eckerlin kehrt am 7. März in der Barclays Arena in den Käfig zurück.

Am 7. März 2026 verwandelt sich die Hamburger Barclays Arena in einen Schauplatz für hochkarätigen Kampfsport. Im Mittelpunkt steht das Comeback von Publikumsliebling Christian Eckerlin, der nach einer Niederlage in Köln gegen Matouš Kohout antritt, um seinen Status in der MMA-Szene zu untermauern. "OKTAGON 85 – Die MMA Fightnight live aus Hamburg" wird auf RTL übertragen.

Die Übertragung im Überblick

  • RTL+ (Livestream): Ab 17:30 Uhr wird die komplette Fight Card exklusiv gestreamt.
  • RTL (Free-TV): Die Live-Berichterstattung im Fernsehen beginnt um 22:45 Uhr. Gezeigt werden die beiden Hauptkämpfe des Abends:
    • Titelfight im Bantamgewicht: Igor Severino vs. Khurshed Kakhorov.
    • Hauptkampf: Christian Eckerlin vs. Matouš Kohout.

Das On-Air-Team: Die Sendung wird von Anna Kraft moderiert. Ihr zur Seite steht der aktive Kämpfer und Experte Max Coga, der die Kämpfe analysiert. Für die Interviews direkt am Käfig und das Einfangen der Stimmung ist Mitja Lafere zuständig.

Passend zum Event bietet RTL+ tiefergehende Einblicke in das Leben von Christian Eckerlin. Die Doku-Serie "Eckerlin – Eine MMA-Familie" wird im März um zwei weitere Folgen (Folge 5 am 7. März und Folge 6 am 14. März) erweitert.

Franco Schedl, film.at, fs
Aktualisiert vor 2 Minuten