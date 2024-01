"60 Minuten": Die 5 besten MMA-Filme für Fans des Netflix-Films

An seiner alten Schule war Jake (Sean Faris) ein Football-Star, aber auch ein Hitzkopf, der immer wieder in Streitereien geriet. Mit dem Umzug nach Florida, hofft seine Mutter, dass Jake seine Probleme in den Griff kriegt, doch sein Ruf folgt ihm auch an die neue High School.

Schnell hat ihn Ryan (Cam Gigandet) im Visier. Er ist der härteste, populärste Fighter der Schule, der eine reiche Familie im Rücken und mit Baja (Amber Heard) ein IT-Girl an seiner Seite hat. Nach etlichen Provokationen, geraten die beiden aneinander, doch nur einer kann als Sieger aus dem Kampf hervorgehen!

Zu sehen auf Canal+, Prime Video und Apple TV+. Hier geht's zum Film!