"Old Dads" erzählt von einem schrägen Trio, in dem jeder schon lange einen Kinderwunsch hegt, doch dieser erst in ihren Vierzigern erfüllt wurde. Nun müssen sie sich den Herausforderungen der Vaterschaft stellen und stoßen auf eine sich verändernde Welt. Neue Erziehungsmethoden, veränderte Arbeitsbedingungen und verschobene moralische Grenzen treiben die Väter zur Weißglut.

Hier ist der erste Trailer zu “Old Dads”: