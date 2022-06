Edward Bloom (Albert Finney) ist ein grandioser Geschichtenerzähler. Er lebt dafür, anderen mit Geschichten zu unterhalten und sie den Alltag vergessen zu lassen. Selbst am Sterbebett kann er von seiner Liebe zu Geschichten nicht lassen. Dort trifft er nach drei Jahren erstmals wieder auf seinen Sohn Will (Ewan McGregor), der mit ihm den Kontakt abbrach, als Edward sogar auf dessen Hochzeit im Mittelpunkt stehen musste. Nun aber will Will noch einmal die größte Geschichte seines Vaters hören: die über sein Leben.

Und Edward tut ihm nur allzu gerne den Gefallen – und schon bald vermischen sich Prosa und Realität, werden Lügen zur Wahrheit und Mythen zu Fakten. Dichtung, Wahrheit und Kreativität bilden ein neues Normal, das von Kult-Regisseur Tim Burton mit überbordender Liebe zum Detail höchst expressionistisch in Szene gesetzt wird. Eine märchenhafte Hommage an die Kunst des Erzählens und die Macht des magischen Realismus – und natürlich an den tröstenden Gedanken, dass es für zwischenmenschliche Nähe nie zu spät ist.

