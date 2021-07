"Old": 13 witzige Twitter-Reaktionen auf Shyamalan-Film

In seinem neuen Mystery-Thriller "Old" lässt M. Night Shyamalan die Mitwirkenden ganz schön alt aussehen, denn eine Gruppe von UrlauberInnen muss an einem entlegenen Strand feststellen, dass dort die Zeit viel schneller vergeht: Aus Kindern werden im Handumdrehen Erwachsene, den Älteren bleiben hingegen nur noch ein paar Stunden bis zum Pensions-Alter und sie sollten besser gleich ein Testament aufsetzen.

Uns erwartet eben ein typischer Shyamalan mit seltsamen Twists und großen Geheimnissen – und wie immer funktioniert die Story nicht bei allen ZuschauerInnen, sondern fordert viele auch zu spöttischen Bemerkungen heraus.

Wir haben hier die 13 witzigsten "Old"-Tweets zusammengestellt.