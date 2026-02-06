Das Sportjahr 2026 hält für Fans bereits im Februar ein weiteres Highlight bereit. Zwar haben einzelne Wettbewerbe bereits begonnen, doch offiziell werden die Olympischen Winterspiele Milano/Cortina 2026 am 6. Februar feierlich eröffnet. Wie Fans die Eröffnungs- und Schlussfeiern sowie viele der Wettbewerbe live im deutschen TV sehen können.

Eröffnungsfeier live im Ersten

In 16 Disziplinen verteilt über 116 Events werden die Athletinnen und Athleten in den kommenden Wochen wieder Medaillen jagen. Am Freitagabend steigt die Eröffnungszeremonie im Giuseppe-Meazza-Stadion, dem ikonischen San Siro, in Mailand. Beteiligt an der Produktion der Feier sind mehr als 1.300 Menschen vor und hinter den Kulissen. Erwartet werden unter anderem Auftritte von Stars wie Mariah Carey (56), Laura Pausini (51) und Andrea Bocelli (67). Das Erste überträgt ab 19:50 Uhr, die Feier soll gegen 20:00 Uhr beginnen.

Zuvor gibt es bereits einen Countdown zur Eröffnungsfeier ab 18:00 Uhr, bei dem unter anderem die Eishockey-Vorrunde der Frauen thematisiert werden soll. Bis zum Abschluss der Spiele plant die ARD eine umfassende Berichterstattung auf all ihren Kanälen. Im Ersten sind bis zu 120 Stunden Live-Übertragungen vorgesehen. Über die ARD-Mediathek sowie sportschau.de sollen sogar bis zu 700 Stunden Livestream angeboten werden.

Zum Team für die Berichterstattung der ARD gehören unter anderem die Moderatorinnen Esther Sedlaczek (40), Stephanie Müller-Spirra (42) und Lea Wagner (31). "Olympische Spiele sind etwas ganz Besonderes: Die Stimmung während der Spiele, die vielen tollen Sportlerinnen und Sportler, die eine viel größere Aufmerksamkeit bekommen als normalerweise", freut sich Sedlaczek auf ihren ersten Einsatz bei Olympischen Winterspielen. Als Experten sind unter anderem die ehemaligen Skisprung- und Skirenn-Asse Sven Hannawald (51) und Felix Neureuther (41) dabei. Auch Eiskunstlauf-Legende Kati Witt (60) mischt mit.