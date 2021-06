Quentin Tarantino: "Will Karriere mit gutem Film beenden"

Der Zahn der Zeit

Auch wenn "Once Upon A Time in Hollywood" weltweit knapp 375 Millionen Dollar einspielte, konnte der Film nicht wirklich begeistern. Man bekam zwar ein Star-Ensemble geboten, die Handlung war jedoch sehr dünn, weshalb keine wirkliche Sogwirkung zustande kam. Tarantino versuchte hier noch einmal, seine Kindheit in Los Angeles zum Leben zu erwecken und verlor ganz klar seine Geschichte aus den Augen.

Auch wenn sein letzter Film gespaltene Reaktionen hervorrief, scheint der Regisseur mit dem Ergebnis so zufrieden zu sein, dass es sein letzter Film sein könnte. Er habe immer vorgehabt, zehn Filme zu machen und dann aufzuhören. Rein theoretisch ist "Once Upon A Time in Hollywood" auch sein zehnter Film, Tarantino sieht "Kill Bil Vol. 1" und "Kill Bill Vol. 2" jedoch als einen Film an.