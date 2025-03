Nach seinem Oscar-Triumph mit "The Revenant - Der Rückkehrer" 2016 war Superstar Leonardo DiCaprio (50) in gerade mal drei Spielfilmrollen zu sehen. Nach Martin Scorseses (82) "Killers of the Flower Moon" aus dem Jahr 2023 steht nun aber der nächste Kinostart mit DiCaprio in den Startlöchern. Zur Actionkomödie "One Battle After Another" sind jetzt die ersten bewegten Bilder in Form eines kurzen Teaser-Trailers erschienen.

Das verrät der Trailer von "One Battle After Another" Der neue Film von Regisseur Paul Thomas Anderson (54, "There Will Be Blood") wird in dem kurzen Video kryptisch vorgestellt. Zu sehen sind hauptsächlich Figuren, die mit verschiedenen Waffen schießen. Die Figur der ebenfalls in "One Battle After Another" mitwirkenden Teyana Taylor (34) ist schwanger, während sie mit einem automatischen Gewehr feuert. "Was wirst du wegen dieses Babys unternehmen?" und "Gerade, wenn man denkt, dass man die Dinge im Griff hat" sind die einzigen Sätze, die in dem rund 20-sekündigen Vorschauclip fallen.

Rasante Actionkomödie? Weitere Informationen zu Leonardo DiCaprios nächster Filmrolle sind derzeit noch spärlich gesät. So ist der Filmtitel selbst erst durch eine Testvorführung im Januar dieses Jahres bekannt geworden, über die "The Film Stage" berichtete. Auch soll es sich um eine - vermutlich lose - Adaption von Thomas Pynchons (87) 1990 erschienenem Roman "Vineland" handeln. Der Film kombiniere demnach Action-, Comedy- sowie Sci-Fi-Elemente. Neben DiCaprio und Taylor gehören zum hochkarätigen Cast die Oscarpreisträger Sean Penn (64) und Benicio del Toro (58) sowie Regina Hall (54). Regisseur Anderson brachte im Jahr 2014 mit "Inherent Vice" bereits einen Roman von Thomas Pynchon auf die Kinoleinwand - damals mit Joaquin Phoenix (50) in der Hauptrolle. "One Battle After Another" soll nach derzeitigem Stand im September dieses Jahres in den US-Kinos starten.