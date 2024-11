Wäre es am 21. März 1994 nach dem Willen zahlreicher Filmkritiker gegangen, so dürfte sich Schauspieler Leonardo DiCaprio nun schon seit über 30 Jahren Oscarpreisträger nennen. Doch obwohl der Star, der am 11. November seinen 50. Geburtstag feiert, im Coming-of-Age-Drama "Gilbert Grape - Irgendwo in Iowa" eine unfassbare Leistung ablieferte, reichte es damals nicht: Tommy Lee Jones (78) schnappte dem damals 19-Jährigen den Academy Award in der Nebendarsteller-Kategorie für "Auf der Flucht" vor der Nase weg. Und so begann DiCaprios lange währender Status als Hollywoods Goldjunge ohne Goldjunge.

In dieser Phase seines Schaffens erhielt DiCaprio sogar die erste und bislang einzige Anti-Auszeichnung seiner Karriere - die aber sogleich in zweifacher Ausführung: In der Neuverfilmung von "Der Mann in der eisernen Maske" wurde seine Doppelrolle als Zwillingsbrüder zur "Schlechtesten Filmpaarung" mit der Goldenden Himbeere bedacht.

Bevor er in "Gilbert Grape" an der Seite von Johnny Depp (61) seinen Durchbruch feierte, hatte DiCaprio seine Karriere im Horrorfilm "Critters 3 - Die Kuschelkiller kommen" und der TV-Serie "Unser lautes Heim" ins Rollen gebracht. Diffiziler hätte die Rolle, die ihm seine erste von bislang sechs Oscarnominierungen als Schauspieler einbringen sollte, nicht sein können: In der Romanverfilmung verkörpert er den geistig beeinträchtigten jüngeren Bruder der Titelfigur Gilbert Grape. Schnell hätte das zur beschämenden Farce verkommen können. Doch der junge DiCaprio bewies beeindruckendes Feingefühl in seiner Darbietung und ließ zugleich anklingen: Da könnte der nächste Charaktermime der Traumfabrik auf uns warten.

Nach der Karriere-Delle startete er wieder durch

Ob ihn dieser Dämpfer dazu motivierte, noch härter zu arbeiten? Vier Jahre nach "Der Mann in der eisernen Maske" ging er jedenfalls eine bis heute fruchtbare Symbiose mit einem Star-Regisseur ein: In "Gangs of New York" wirkte er erstmals in einem Martin-Scorsese-Film mit, bislang folgten fünf weitere gemeinsame Spielfilme. Der zweite davon, die Filmbiografie "Aviator" über den Flugpionier Howard Hughes (1905-1976), verhalf ihm zu seiner zweiten Nominierung (die erste als Hauptdarsteller) für einen Academy Award. Doch 2005 hatte Jamie Foxx (56) etwas dagegen, der als Ray Charles (1930-2004) in "Ray" an seiner Stelle ausgezeichnet wurde.

Im Grunde hätte DiCaprio 2007 sogar zwei Chancen auf einen Oscar verdient gehabt. Neben dem Drama "Blood Diamond", für das er nominiert war, ging er für seine Hauptrolle in Scorseses "The Departed - Unter Feinden" überraschend leer aus. Am Ende triumphierte Forest Whitaker (63) für "Der letzte König von Schottland" und allmählich wurde bei DiCaprio von einem Oscar-Fluch gesprochen.

An starken Leinwand-Auftritten mangelte es daraufhin zwar nicht - es folgten unter anderem "Shutter Island" (Scorsese), "Inception" (Christopher Nolan, 54) und "Django Unchained" (Quentin Tarantino, 61). Bis zu seiner nächsten Nominierung sollten aber dennoch sieben Jahre ins Land ziehen. Wieder war diese Scorsese und dessen Film "The Wolf of Wall Street" zu verdanken. Und weil DiCaprio den Film auch mitproduziert hatte, war er dafür 2014 neben der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" auch bei "Bester Film" in der Vergabe. Doch als Film wurde "12 Years a Slave" gekürt - und als Hauptdarsteller Matthew McConaughey (55, "Dallas Buyers Club").