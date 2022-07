"One Mic Stand"-Reaktionen: Viele Zuschauer irritiert

Es sollte der Nachfolger des Publikumserfolgs "LOL: Last One Laughing" werden. Am 15. Juli startete bei Amazon Prime Video "One Mic Stand". Nichtkomiker wie Gesundheitsminister Karl Lauterbach (59, SPD) oder Fußballer Mats Hummels (33) werden von Könnern ihres Fachs wie Harald Schmidt (64) oder Torsten Sträter (55) in Sachen Comedy geschult. Teddy Teclebrhan (38) moderiert. Ein gutes und spannendes Konzept, da sind sich eigentlich alle einig. Zudem in anderen Ländern erprobt. Doch die Ausführung sorgt beim Großteil der Zuschauer für Kopfschütteln.

Bei Amazon hat "One Mic Stand" eine Bewertung von nur 2,4 Sternen von 5 möglichen Punkten bekommen. "Eigentlich kann man die ersten 2/3 wegschneiden und sich nur den Auftritt der prominenten Person anschauen", schreibt ein User. "Lustig sind die Gags allerdings nicht. Typisch deutscher Fremdschämhumor oder Gags, denen einfach der Überraschungsmoment fehlt oder aber Sprüche, die Gags sein sollen aber keine sind".

Ein anderer Amazon-Nutzer fasst sich kürzer. "Abfall" schreibt er nur.