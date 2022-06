"One Mic Stand": Trailer des "LOL"-Nachfolgers macht neugierig

Das "Bitte nicht lachen!"-Comedyformat "LOL: Last One Laughing" ist das mit Abstand erfolgreichste Format für Amazon Prime Video Deutschland und beschert dem Streamingdienst traumhafte Streamingzahlen. Drei Staffeln gab es bisher, auf die vierte müssen wir höchstwahrscheinlich bis 2023 warten – also nur logisch, dass Amazon Prime Video dringend nach einem Nachfolgeformat suchte, das – so zumindest die Hoffnungen – einen ähnlichen Hype wie "LOL" auslöst.

Mit "One Mic Stand" glaubt man, eben so ein Erfolgsformat gefunden zu haben. Die Show startet am 15.Juli, aber schon jetzt verrät der Teaser-Trailer, was uns erwartet: