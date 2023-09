"One Piece": 5 Unterschiede zwischen Netflix-Serie und Original

Keine Sidekicks

Um die Geschichte nicht allzu sehr ausufern zu lassen, wurden einige Figuren weggelassen. In den Animes und Mangas wird Zorro mit seinen Freunden Johnny und Yosaku in die Geschichte eingeführt. Die beiden brachten eine gehörige Portion Humor mit in die Handlung ein, doch wurden für die Realverfilmung gestrichen.

Auch wenn Usopps Auftritt in der Serie sehr originalgetreu war, wurden seine Piratenkumpanen Ninjin, Tamanegi und Piiman weder gezeigt noch mit einem einzigen Wort erwähnt. Somit konnte die Netflix-Serie ihren Fokus ausschließlich auf die Kerngruppe der Strohhut-Bande legen.