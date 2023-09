"One Piece"-Serie auf Netflix: Lohnt sich die Realverfilmung?

Loht sich "One Piece" auf Netflix?

“One Piece” ist ein absoluter Volltreffer für Netflix. Fans des Originals werden sich über die neue Perspektive auf die Strohhut-Bande freuen und gleichzeitig schafft es der Streaming-Gigant, ein völlig neues Publikum in die Pirate:innenwelt einzuführen. Netflix hat sich zwar noch nicht offiziell dazu geäußert, ob es eine weitere Staffel geben wird, doch bei dieser atemberaubenden Ästhetik wäre es ein Wunder, wenn das Publikum ausbleiben und keine weitern Episoden produziert werden würden.

Die Realverfilmung hat das Potential zum nächsten Megahit von Netflix zu werden und uns ähnlich wie “Game of Thrones” oder “Stranger Things” über etliche Jahre in seinen Bann zu ziehen. Damit würde auch der unbekannte Cast sich zu einem Ensemble an Shootingstars entwickeln, die wir in anderen Produktionen noch zu Gesicht bekommen dürften.

4 von 5 Sternen