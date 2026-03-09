One Piece-Staffel 2: Das müsst ihr über die neuen Figuren wissen
Die Strohhutbande sticht auf Netflix wieder in See. Wir stellen euch die neuen Charaktere vor.
Das Piratenabenteuer auf hoher See von Netflix kehrt mit einer zweiten Staffel zurück.
Ruffy und die Strohhüte setzen in "One Piece"-Staffel 2 Kurs auf die Grandline, einem sagenumwobenen Meeresabschnitt voller Geheimnisse und Gefahren. Dabei erwarten sie noch fiesere Bösewichte und noch gefährlichere Erlebnisse. Wir wollen euch hier die neuen Figuren etwas genauer vorstellen.
Die neuen Charaktere von "One Piece"-Staffel 2
- - Mikaela Hoover ist die englische Stimme und das Facial Capture von Tony Tony Chopper, einem niedlichen Rentier-Jungen-Hybriden mit blauer Nase, der Medizin studiert hat. Doch darf man sich nicht von seinem süßen Gesicht täuschen lassen: Wenn seine Freunde in Gefahr sind, kann er eine überraschende Stärke entfesseln.
- Callum Kerr spielt Smoker, einen Militäroffizier mit rebellischem Charakter, der gegen all jene, die er als Bedrohung für die Gesellschaft empfindet, erbarmungslos vorgeht.
- Julia Rehwald spielt Tashigi, eine tollpatschige, aber äußerst fähige Marineoffizierin. Obwohl sie große Bewunderung für ihren Mentor Smoker hegt, scheut sie sich nicht, ihre ganz eigene Form der Gerechtigkeit walten zu lassen.
- Laboon ist ein riesiger Inselwal aus dem Westblue. Er ist hochintelligent und hat zahlreiche Narben, weil er immer wieder in den Reverse Mountain gerammt ist.
- Clive Russell spielt Krokus, einen ehemaligen Arzt, der sich um Laboon kümmert, den Leuchtturm am Kap der Zwillinge betreibt und Schiffe vom Reverse Mountain in die Grandline leitet.
- Rob Colletti spielt Wapol, den tyrannischen König von Drum Island, mit einem unstillbaren Appetit, der über furchterregende Kräfte verfügt.
- Yonda Thomas spielt Igaram, den herzlichen Bürgermeister von Whiskey Peak mit einer markanten Frisur, die an eine gepuderte Perücke erinnert.
- Katey Sagal spielt Dr. Kureha, eine erfahrene Ärztin, die für ihren scharfen Verstand und ihre exzentrische Art, Patienten zu behandeln, bekannt ist. Obwohl sie der Welt mit einem pragmatischen Blick begegnet, ist sie zugleich Mentorin und Ersatzmutter für Tony Tony Chopper.
- Mark Harelik spielt Dr. Hiriluk, einen mitfühlenden Wissenschaftler, der in jedem Menschen das Gute sieht und unermüdlich daran arbeitet, einer zerbrochenen Welt Hoffnung zu schenken.
- Sendhil Ramamurthy spielt Nefertari Kobra, einen gütigen König, dem das Überleben und Wohl seines Volkes über alles geht. Als alleinerziehender Vater einer temperamentvollen und willensstarken Tochter ist er fest entschlossen, ihr durch sein eigenes Handeln angemessene Führung zu vermitteln, auch wenn er dabei oft genauso viel von ihr lernt, wie sie von ihm.
- Rigo Sanchez spielt Dragon, einen intelligenten, mächtigen und stoischen Anführer, der sein Leben dem Kampf für ein höheres Ziel gewidmet hat. Obwohl seine harte Fassade nur selten bröckelt, ist er gegenüber seinen Verbündeten loyal und schützt diese. Zudem hegt er eine besondere Schwäche für seine Familie.
- - Werner Coetser spielt Woogey, einen Kapitän der Riesenkrieger-Piratenbande, der Little Garden seit einem Jahrhundert zu seiner Heimat gemacht hat.
- Brendan Sean Murray spielt Boogey, Woogeys Co-Kapitän und freundlichen Rivalen am anderen Ende von Little Garden.
- Mark Penwill spielt Chess, einen geschickten Bogenschützen und loyalen Diener eines tyrannischen Herrschers. Obwohl er insgeheim den Zorn seines Königs fürchtet, ist er bereit, jeden königlichen Befehl auszuführen, solange er dadurch die Gunst seines Lehnsherrn bewahren kann.
- Ty Keogh spielt Dalton, ein eindrucksvolles Mitglied von Wapols Königsgarde. Er steht für das ein, was er für richtig hält.
- Anton David Jeftha spielt K.M., einen hochrangigen Offizier und skrupellosen, loyalen Vollstrecker im Dienst eines tyrannischen Königs.
Das sind die Agenten der Baroque-Firma
- Joe Manganiello spielt Mr. 0, den mysteriösen Anführer der Baroque-Firma, der allen stets zwei Schritte voraus ist.
- Charithra Chandran spielt Miss Wednesday, eine erfahrene Kämpferin und Partnerin von Mr. 9 mit einem Händchen für Pfauenklingen, ihrer bevorzugte Waffe. Als sie ihre eigene Agenda verfolgt, wird sie in die Angelegenheiten der Strohhut-Bande verwickelt.
- Lera Abova spielt Miss All Sunday, eine geheimnisvolle, gefährliche und hochintelligente Agentin, die als rechte Hand von Mr. 0 agiert.
- David Dastmalchian spielt Mr. 3, einen egozentrischen und sadistischen Taktiker, der seine Opfer mit makabrem Vergnügen in bizarre Kunstwerke verwandelt.
- Camrus Johnson spielt Mr. 5, einen eleganten Auftragskiller mit exquisitem Stil und der passenden Portion Überheblichkeit. Freundschaft hält er für eine Schwäche, doch seiner Partnerin Miss Valentine begegnet er mit echtem Respekt.
- Jazzara Jaslyn spielt Miss Valentine, die stylische Komplizin von Mr. 5. Eitel, skrupellos und mit sichtlicher Freude an ihrer Arbeit genießt sie es, mit ihren Zielpersonen zu spielen und sie zu jagen.
- - Daniel Lasker spielt Mr. 9, ein ranghohes Mitglied der Baroque-Firma und Partner von Miss Wednesday. Während sie das Gehirn des Duos ist, bringt er seine Muskeln in die Partnerschaft ein. Er will sich ständig beweisen und sehnt sich nach Anerkennung.
- Alan Foulis spielt Mr. 11, der so stolz auf seinen Rang ist, dass er ihn sich ins Gesicht tätowieren ließ. Er trägt einen markanten Dreiteiler und einen Zylinder auf seiner wilden Haarpracht.
- Sophia Anne Caruso spielt Miss Goldenweek, die Partnerin von Mr. 3. Mit ihrer hypnotisierenden Farbe kann sie die Gefühle aller steuern, die damit in Kontakt kommen.
Wann ist "One Piece"-Staffel 2 zu sehen?
Die lang ersehnte zweite Staffel der gefeierten Live-Action-Adaption des Manga-Epos von Eiichirō Oda startet am 10. März 2026 auf Netflix.