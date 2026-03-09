Das Piratenabenteuer auf hoher See von Netflix kehrt mit einer zweiten Staffel zurück.

Ruffy und die Strohhüte setzen in "One Piece"-Staffel 2 Kurs auf die Grandline, einem sagenumwobenen Meeresabschnitt voller Geheimnisse und Gefahren. Dabei erwarten sie noch fiesere Bösewichte und noch gefährlichere Erlebnisse. Wir wollen euch hier die neuen Figuren etwas genauer vorstellen.