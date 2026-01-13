Der actiongeladene Netflix - Teaser "Aufstieg der Baroque-Firma" zeigt zum allerersten Mal die Mitglieder der geheimen Organisation, die zum bislang größten und vielleicht tödlichsten Gegner der Strohhutbande werden könnte. Es ist ein kriminelles Syndikat mit verborgenen Identitäte: In Staffel 2 von " One Piece" muss sich die Strohhutbande um Monkey D. Ruffy ( Iñaki Godoy ) einer der gefährlichsten und furchterregendsten Geheimgesellschaften von Auftragskillern stellen, der Baroque-Firma .

Das sind die sieben neuen "One Piece"-Rollen

Ob Ruffy und Co. dieser Feuerprobe standhalten und auf der Suche nach dem ultimativen One Piece überleben? Auf diese Frage können wir euch noch keine Antwort bieten, aber zumindest die neuen Charaktere und ihre Darsteller wollen wir nun vorstellen. Gespielt werden die Baroque-Agenten nämlich von:

- Charithra Chandran als Miss Wednesday.

- Lera Abova als Miss All-Sunday.

- David Dastmalchian als Mr. 3.

- Camrus Johnson als Mr. 5.

- Jazzara Jaslyn als Miss Valentine.

- Daniel Lasker als Mr. 9.

- Sophia Anne Caruso als Miss Goldenweek