Abenteuer ohne Ende. Ruffy und die Strohhüte setzen in "One Piece"-Staffel 2 auf Netflix Kurs auf die Grandline, einem sagenumwobenen Meeresabschnitt voller Geheimnisse und Gefahren. Sie durchsegeln dieses unbekannte Gebiet auf der Suche nach dem größten Schatz der Welt, entdecken dabei seltsame Inseln und treffen auf eine Vielzahl von mächtigen neuen Gegnern. Wir wollen euch hier die wichtigsten dieser neuen Schauplätze vorstellen.