"One Piece"-Staffel 2: Wichtige neue Schauplätze
Die Live-Action Serie nach der meistverkauften Manga-Reihe aller Zeiten wartet mit tollen neuen Locations auf.
Abenteuer ohne Ende. Ruffy und die Strohhüte setzen in "One Piece"-Staffel 2 auf Netflix Kurs auf die Grandline, einem sagenumwobenen Meeresabschnitt voller Geheimnisse und Gefahren. Sie durchsegeln dieses unbekannte Gebiet auf der Suche nach dem größten Schatz der Welt, entdecken dabei seltsame Inseln und treffen auf eine Vielzahl von mächtigen neuen Gegnern. Wir wollen euch hier die wichtigsten dieser neuen Schauplätze vorstellen.
Das sind die neuen "One Piece"-Locations
- Loguetown: Dies ist die Stadt des Anfangs und des Endes. Die geschäftige Metropole ist als der Ort bekannt, an dem der legendäre Piratenkönig Gold Roger (Michael Dorman) hingerichtet wurde. Im Zentrum der Stadt steht die Hinrichtungsplattform, auf der Roger bereits in der ersten Staffelfolge zum Tode verurteilt wurde. Hier begann das große Piraten-Zeitalter – und alle angehenden Freibeuter träumen davon, diesen legendären Hafen zu besuchen, bevor sie Kurs auf die Grandline nehmen.
- Reverse Mountain: Hier werden die Träume der Piraten zermalmt, noch bevor sie Gestalt annehmen. Dieser gewaltige Gipfel, an dessen Hängen ein Fluss bergauf fließt, ist der Punkt, an dem die North-, South-, East- und Westblues aufeinandertreffen. Die unberechenbaren Strömungen und das gefährliche Wetter machen diesen Ort zu einem furchteinflößenden Tor zur Grandline.
- Whiskey Peak: Die einzige Stadt auf Cactus Island, einer Insel in der Grandline, heißt ihre zur See fahrenden Gäste mit rauschenden Festen und randvoll gefüllten Krügen in der örtlichen Taverne willkommen. Doch hinter der ausgelassenen Stimmung verbirgt sich ein gefährliches Geheimnis – und ahnungslose Besucher geraten leicht in ernsthafte Schwierigkeiten.
- Little Garden: Diese Insel in der Grandline ist seit dem Zeitalter der Dinosaurier unberührt geblieben. Mit ihrem heißen und feuchten Dschungelklima, einem stündlich ausbrechenden Vulkan und den frei umherstreifenden Dinosauriern ist dieses prähistorische Land alles andere als einladend für diejenigen, die einen längeren Aufenthalt planen.
- Drum Island: Dieser Ort in der Grandline ist für seine eisigen Landschaften und herausragenden Ärzte berühmt. Markant sind die gewaltigen, trommelförmigen Berge, die sich wie eindrucksvolle Monumente um die Insel herum erheben.
Die lang ersehnte zweite Staffel der gefeierten Live-Action-Adaption des Manga-Epos von Eiichirō Oda startet am 10. März 2026 auf Netflix.