Netflix hat seine Live-Action-Adaption von "One Piece" bereits für eine dritte Staffel verlängert - und das, obwohl die zweite Staffel erst 2026 starten wird. Die Ankündigung erfolgte bei einer jährlichen Feier zu Eiichiro Odas (50) langem Manga-Epos in Tokyo, wie auf Netflix' hauseigenem Nachrichtenportal "Tudum" nachzulesen ist.

Deutlich frühere Verlängerung als beim ersten Mal

Die frühe Verlängerung zeigt das Vertrauen des Streamingdienstes in die Serie: Während die zweite Staffel erst zwei Wochen nach der Premiere 2023 bestätigt wurde, kommt die Bestellung der weiteren Folgen mehrere Monate vor dem Start der zweiten Season. Die Dreharbeiten für Staffel drei sollen zudem noch in diesem Jahr beginnen.

Gleichzeitig gab Netflix bekannt, dass Ian Stokes als neuer Co-Showrunner zu Joe Tracz stoßen wird. Stokes hatte bereits zwei Episoden der ersten Staffel geschrieben und war als Co-Produzent tätig. Damit ersetzt er Matt Owens, der im März aufgrund von zu hoher psychischer Belastung aus dem Projekt ausgeschieden war.

"Die letzten sechs Jahre, in denen ich an der Live-Action-Version von 'One Piece' gearbeitet habe, waren eine lebensverändernde Reise. Ein wahr gewordener Traum. Es war aber auch sehr viel. Deshalb steige ich von der Going Merry ab, um eine Pause einzulegen und mich auf mich selbst und meine mentale Gesundheit zu konzentrieren", schrieb Owens damals auf Instagram.