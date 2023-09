"One Piece" auf Netflix: 5 ähnliche Serien, die du lieben wirst

"Alice in Borderland" ist eine japanische Serie, die auf einem Manga aus dem Jahr 2010 basiert. Der 24-jährige Ryōhei Arisu hat fast alle seiner sozialen Kontakte abgebrochen und spielt den Großteil seiner Zeit Videospiele. Während er versucht, vor seinen Verantwortungen zu fliehen, landen er und seine zwei Freunde in einem parallelen Tokio, wo sie in einer Reihe sadistischer Spiele gegeneinander antreten müssen. Je länger sie mitspielen, desto länger dürfen sie am Leben bleiben. Wer die Aufgaben nicht in der richtigen Zeit erfüllt, muss sterben.

"Alice in Borderland" ist auf Netflix verfügbar. Hier gehts direkt zu "Alice in Borderland"!