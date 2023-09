Innovativer Zeichenstil

Seit der Veröffentlichung des Spiels vor 22 Jahren ist die Netflix-Serie die erste Verfilmung als Anime. Leitende Regie führte Takashi Miike, der Zuseher:innen mit seinen innovativen Darstellungen von Schwertkämpfen in Filmen wie "13 Assassins" und "Blade of the Immortal" begeisterte.

"Onimusha" möchte sich vom Rest der Anime-Masse abheben: Die Serie wartet mit innovativer 3D-CGI-Figurenanimation vor handgemalten Hintergründen auf. Diese Mischung aus traditionellen und modernen Animationsverfahren soll sowohl langjährigen als auch frischgebackenen Fans ein neuartiges, immersives Erlebnis bieten. Auch beim Titelsong "The Loneliest" wurde nicht gekleckert, wird er doch von der bekannten italienischen Rockband Måneskin gesungen.