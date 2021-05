Am 18. Mai erschien der erste Teaser zu "Only Murders in the Building". In der Murder-Mystery-Serie sind Selena Gomez, Steve Martin und Marin Short in den Hauptrollen zu sehen. Sie alle leben im selben Gebäude, in dem ein mysteriöser Mordfall passiert.

Sie machen sich auf die Suche nach dem Mörder und lernen dabei ganz neue Facetten ihrer MitbewohnerInnen kennen. "Ob ich in die Wohnung eines Toten einbrechen und durch all seinen Müll wühlen will? Klingt nach einem tollen Nachmittag“, hört man Gomez sagen, kurz bevor sie sich mit den beiden Männern auf Verbrecherjagd begibt.