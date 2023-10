Das Morden nimmt einfach kein Ende – was für eine Krimiserie natürlich auch die perfekte Grundbedingung ist. Bei "Only Murders in the Building" sieht man dem eingespielten Team Mabel (Selena Gomez), Charles (Steve Martin) und Oliver (Martin Short) einfach gerne zu, wenn neue knifflige Mörderrätsel auf sie zukommen.

Am Ende von Staffel 2 wurde der Schauspieler Ben Glenroy (Paul Rudd) vor den Augen des Publikums ermordet, was für einen fiesen Cliffhanger sorgte. Was hat sich nun in Staffel 3 daraus ergeben und wie ist alles zu Ende gegangen?

Falls ihr als erfolgreiche Hobbydetektiv:innen nicht bereits alles selber geklärt habt, verraten wir euch hier Tathergang und Motiv.