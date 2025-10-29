Die Serie "Only Murders in the Building" wird eine sechste Staffel erhalten. Das bestätigten die Streamingdienste Hulu und Disney+ sowie der offizielle Serienaccount auf Instagram. Die neue Season verspricht eine große Änderung: Martin Short (75), Selena Gomez (33) und Steve Martin (80) verlassen New York für London.

Hinweis auf neuen Fall im Staffelfinale Achtung, Spoiler: Den Ortswechsel kündigte bereits das Finale der fünften Staffel an. Am Ende der letzten Episode lauschen Mabel (Gomez), Charles (Martin) und Oliver (Short) Cinda Cannings (Tina Fey) True-Crime-Podcast. Darin spricht sie von einer "Geschichte über eine junge Frau mit blutroten Locken, die inmitten des Londoner Nebels steht und die Hauptverdächtige im Mordfall eines königlichen Nachkommen ist". Die Öffentlichkeit habe sich gegen die Frau gestellt, die sogar Morddrohungen erhalten habe. Doch Cannings selbst halte sie für unschuldig und wolle sie beschützen. Eine weitere Szene zeigt, dass dies nicht gelingt - und wirft Fragen auf. Denn bei dem neuen Mordopfer scheint es sich um Cannings zu handeln.

Wann geht die Serie zu Ende? Wann die beliebte Serie weitergeht, ist nicht bekannt. Auch nähere Informationen zum Cast stehen noch aus. Mit-Serienschöpfer John Hoffman sprach im Interview mit dem "Hollywood Reporter" jedoch bereits über die Idee der neuen Staffel. "Wir kehren also wieder zum Ausgangspunkt des Trios zurück", verriet er über Mabels, Charles' und Olivers nächsten Fall. "Was hat sie ursprünglich zusammengebracht? Es war die Begeisterung von Cinda Canning und insbesondere ihre Vorliebe für einen True-Crime-Podcast, den sie zu der Zeit produzierte, als sie sich kennenlernten. Das inspirierte sie und brachte sie auf diesen Weg." Hoffman betonte auch, dass die Serie für ihn etwas ganz Besonderes sei. Über ein mögliches Ende sagte er: "Bis entweder alle entscheiden, dass es genug ist, die Darsteller oder sonst jemand geht oder Hulu die Serie einstellt, weiß das nur Gott allein." Weiter schwärmte er: "Aber bis dahin kann ich mir nichts Besseres vorstellen, worüber ich schreiben könnte, keine bessere Gruppe, für die ich schreiben könnte, keinen besseren Job in der ganzen Weltgeschichte."