In Staffel 5 von "Only Murders in the Building" dreht sich alles um die Frage, wer den beliebten langjährigen Portier Lester (Teddy Coluca) umgebracht hat. Am Ende der vierten Staffel wurde seine Leiche ja im Springbrunnen des Arconia-Gebäudes gefunden. Wie es aussieht, war eine Fahrstuhlkurbel das Mordinstrument. Außerdem gab es einen zweiten Toten: Mafioso Nicky Caccimelio (Bobby Cannavale), der in der benachbarten Reinigung deponiert wurde. Wir erklären euch hier das Ende dieser Staffel und stellen alle Zusammenhänge her, die zur Lösung des Falles beitragen.

Drei Superreiche und ein Casino-Plan Natürlich sehen sich die drei Hobby-Ermittler Mabel (Selena Gomez), Charles (Steve Martin) und Oliver (Martin Short) wieder jeder Menge an Verdächtigen gegenüber. Darunter sticht besonders eine Gruppe von skrupellosen Milliardären (Renée Zellweger, Logan Lerman, Christoph Waltz) hervor, die es durch einen geschickten Schachzug so weit gebracht haben, dass sich das kriminalistische Trio nicht über sie äußern darf – die Superreichen haben nämlich den Podcast aufgekauft. Auch das Arconia selbst ist in Gefahr: Im Keller des Gebäudes gab es ein geheimes Spielcasino und Camila White (Zellweger) zwingt nun alle Bewohner, umzusiedeln, weil sie das gesamte Haus in ein Casino verwandeln will (und somit ein Projekt von Nicky fortführt). Dafür soll das Gebäude durch einen Neubau ersetzt werden.

Ein künstlicher Portier hilft bei der Klärung Der menschliche Portier Randall macht sich auch verdächtig und ergreift sogar die Flucht, als er mit belastenden Fakten konfrontiert wird. Angeblich hat er sich nach Kuba abgesetzt, doch das erweist sich als Täuschung. Er versteckte sich im Gebäude und wird aufgespürt. Doch dann stellt sich dank Roboter-Portier LESTR seine Unschuld heraus. Das Originalmodell wurde zwar zerstört, doch die alten Daten sind auf das neue Modell übertragen worden und so gibt der künstliche Portier einen entscheidenden Hinweis: Aus einer Videoaufzeichnung geht hervor, dass Portier Lester den Mafioso offenbar mit der Aufzugskurbel erschlagen hat, weil er den Fortbestand des Arconia retten wollte.

Lesters Mörder entlarvt Ein abgetrennter Finger spielt ebenfalls eine wichtige Rolle und führt zur Klärung des Falls. Es ist der Finger des Liebhabers von Nickys Ehefrau Sofia (Téa Leoni) gewesen. In einer finalen Konfrontation im versteckten Keller-Casino entlarvt Mabel den wahren Täter: New Yorks Bürgermeister Tillman (Keegan-Michael Key). Bei einer Spielpartie mit den drei Superreichen entdeckte Nicky, dass Tillman der Lover seiner Frau war und hackte ihm daraufhin im Zorn den Finger ab. Lester griff ein und im entstehenden Gerangel kam der Mafioso zu Tode. Daraufhin soll alles vertuscht werden, und der Bürgermeister bedrängt Lester, weil er seinen Finger zurückhaben möchte. Als er ihn in den Springbrunnen schubst, schlägt sich Lester den Kopf ein. Vorher konnte Lester noch eine letzte Textnachricht verschicken, bei der aber Tillmans Name durch Autokorrektur verändert wurde, was Mabel nun erkennt.

Rettung in letzter Sekunde Doch da der Bürgermeister die korrupte Polizei auf seiner Seite hat, lässt er nun Mabels, Charles und Olivers Handys vernichten und die Drei im versteckten Keller anketten, weil er damit rechnet, dass sie beim Abriss des Gebäudes umkommen. Die Handys werden aber im Müllschlucker gefunden und Charles unglaubliche Beweglichkeit führt zur Befreiung der Eingesperrten. Da sie das Enthüllungsgespräch mit dem Bürgermeister insgeheim aufgenommen haben, können sie sein Mordgeständnis nun den Medien präsentieren. Tillman will daraufhin die Flucht ergreifen, wird aber von Lesters geliebten Tauben aufgehalten. Die drei Superreichen haben beim Verstecken von Nickys Leiche geholfen. Jay Pflug (Lerman), der für Mabel schwärmt, will ihr jedoch beweisen, dass er trotzdem ein guter Mensch ist und verrät alle Details der Polizei, woraufhin er und seine beiden Milliardärs-Freunde ins Gefängnis wandern. Der Casino-Plan ist somit verhindert und das Arconia gerettet.

Ein neuer Mord leitet zu Staffel 6 über Drei Monate später hören sich Mabel und ihre beiden Freunde noch einen neuen Podcast der verehrten Cindia Canning (Tina Fey) an, in dem es um die "Geschichte einer jungen Frau mit blutroten Locken" geht, "die inmitten des Londoner Nebels steht und die Hauptverdächtige im Mordfall eines königlichen Nachkommen ist". Die Öffentlichkeit habe sich gegen die Frau gestellt, die sogar Morddrohungen erhalten habe. Doch Cannings selbst halte sie für unschuldig und wolle sie beschützen, indem sie die Frau nach Amerika schickte. In der letzten Szene läuft eine Frau mit roten Haaren auf das Arconia zu und stirbt vor dessen verschlossenen Toren. Bei der Toten handelt es sich dann aber seltsamerweise um die True-Crime-Podcasterin Cindia selbst. Der neue Fall wird die drei Ermittler in Staffel 6 also nach London führen.