Only Murders in the Building - Staffel 6: Starttermin steht fest

Die drei kultigen Hobydetektive verlassen nun das Gebäude: Nach der Aufklärung des Lester-Mordfalls werden Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) und Mabel (Selena Gomez) nur drei Monate später in einen neuen Fall verwickelt. Eine mysteriöse rothaarige Frau stürzt tödlich vor dem verschlossenen Eingang der Arconia – und entpuppt sich als die Podcasterin Cinda Canning (Tina Fey), die im Staffel-5-Finale überraschend zurückkehrte. Die Ermittlungen führen das Trio diesmal nach London . daher trägt Staffel 6 von „ Only Murders in the Building“ auch den Titel „Only Murders in London“. Wann diese Reise auf Disney+ beginnt, ist ebenfalls schon bekannt.

Jede Menge britische Gaststars

Neben dem Hauptcast (Martin, Short, Gomez) sowie Rückkehrern wie Michael Cyril Creighton (Howard) und Da'Vine Joy Randolph (Detective Williams) gibt es ein hochkarätiges britisches Gastcast-Aufgebot:

Olivia Colman

Derek Jacobi

Jennifer Saunders

Sharon Horgan

Kathryn Hunter

Richard Ayoade

Jim Broadbent

Martin Freeman

Simone Ashley

Nicola Coughlan

Geri Halliwell

Nicht genug damit: Uns steht außerdem ein regelrechtes „Doctor Who“-Reunion bevor, denn gleich drei ehemalige Doctor-Who-Darsteller sind auch noch dabei – David Tennant, Jodie Whittaker und Peter Capaldi (dessen Rolle noch geheim gehalten wird).