Only Murders in the Building - Staffel 6: Starttermin steht fest
Die drei kultigen Hobydetektive verlassen nun das Gebäude: Nach der Aufklärung des Lester-Mordfalls werden Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) und Mabel (Selena Gomez) nur drei Monate später in einen neuen Fall verwickelt. Eine mysteriöse rothaarige Frau stürzt tödlich vor dem verschlossenen Eingang der Arconia – und entpuppt sich als die Podcasterin Cinda Canning (Tina Fey), die im Staffel-5-Finale überraschend zurückkehrte. Die Ermittlungen führen das Trio diesmal nach London. daher trägt Staffel 6 von „Only Murders in the Building“ auch den Titel „Only Murders in London“. Wann diese Reise auf Disney+ beginnt, ist ebenfalls schon bekannt.
Jede Menge britische Gaststars
Neben dem Hauptcast (Martin, Short, Gomez) sowie Rückkehrern wie Michael Cyril Creighton (Howard) und Da'Vine Joy Randolph (Detective Williams) gibt es ein hochkarätiges britisches Gastcast-Aufgebot:
- Olivia Colman
- Derek Jacobi
- Jennifer Saunders
- Sharon Horgan
- Kathryn Hunter
- Richard Ayoade
- Jim Broadbent
- Martin Freeman
- Simone Ashley
- Nicola Coughlan
- Geri Halliwell
Nicht genug damit: Uns steht außerdem ein regelrechtes „Doctor Who“-Reunion bevor, denn gleich drei ehemalige Doctor-Who-Darsteller sind auch noch dabei – David Tennant, Jodie Whittaker und Peter Capaldi (dessen Rolle noch geheim gehalten wird).
Wann startet „Only Murders in London“?
Die sechste Staffel von „Only Murders in the Building“ läuft ab 8. Dezember 2026 auf Hulu (USA) bzw. bei uns auf Disney+. Das ist ein Bruch mit der bisherigen Tradition – die Serie lief bislang immer im Spätsommer/Herbst (August bis Oktober), Staffel 6 kommt nun als „Christmas vibe“-Winterstaffel, laut Showrunner Jordan Hoffman. Wie gewohnt wird es 10 Folgen geben - das Staffelende ist für Jänner 2027 angesetzt.