"Oppenheimer" ist auch in Österreich ein Riesenerfolg: Seit dem Kinostart am 20. Juli haben hierzulande mehr als 300.000 Besucher den Blockbuster gesehen, meldete Universal am Mittwoch. Diese Marke konnten einer Aussendung des Verleihs zufolge heuer nur noch "Barbie" und "Super Mario Bros." erreichen. Dafür gibt es das "Goldene Ticket". Christopher Nolans Film um den "Vater der Atombombe" ist bereits das umsatzstärkste Werk des Regisseurs in Österreich.