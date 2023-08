Wie endet "Oppenheimer"?

Das Ende des Biopics tut vor allem zwei Dinge: Es wirft einen Blick in die Vergangenheit und Zukunft und erklärt gleichermaßen den Verlauf des Films und damit auch den Verlauf von Robert Oppenheimers Lebens.

Im Finale wird eine alles entscheidende Szene, die Zuschauer:innen bis zu einem gewissen Punkt schon kannten, weitergeführt und beendet: das Gespräch zwischen Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) und Albert Einstein (Tom Conti) an einem See in Princeton im Jahr 1947.

Oppenheimer befand sich in Princeton, weil ihm von Lewis Strauss (Robert Downey Jr.) die Stelle des Leiters des dortigen Institute for Advanced Study angeboten wurde. Bisher haben Zuschauer:innen durch Lewis Strauss den Eindruck bekommen, dass Oppenheimer etwas Negatives über den Politiker zu Einstein gesagt hätte, weil dieser mit einem düsteren Gesichtsausdruck an Strauss vorbeirauscht. Doch das wird nun klargestellt.