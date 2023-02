Unter den Spielfilmprojekten findet sich auch Sandra Wollners neues Vorhaben "Everytime": Die Regisseurin, die 2020 mit "The Trouble with Being Born" bei der Berlinale reüssieren konnte, setzt sich diesmal mit Trauerverarbeitung auseinander und konnte dafür den deutschen Schauspielstar Sandra Hüller gewinnen.

Eine Fortsetzung ihres Kinoerfolgs "Womit haben wir das verdient" liefert Regisseurin Eva Spreitzhofer, während Mo Harawe für sein Drama "The Village Next to Paradise" tief in die Geschichte Somalias eintaucht. Ebenfalls gefördert werden der Kinderfilm "Das geheime Stockwerk" (Regie: Norbert Lechner), das Drama "Never Alone" (Regie: Klaus Härö) sowie "What a Feeling" von Katharina Rohrer.