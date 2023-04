Vom Film zur Serie

Für Kate Winslet ist es die bereits vierte Zusammenarbeit mit HBO im Rahmen einer Miniserie – nach den Erfolgen "Mildred Pierce" und "The Mare of Easttown", für den sie 2021 den Emmy als "Beste Hauptdarstellerin" erhielt. Laut "Deadline" ist außerdem gerade die Romanadaption "Trust" in Vorproduktion, in der Winslet ebenfalls mit an Bord ist.

Auch Kollege Hugh Grant scheint Gefallen an der Serienwelt gefunden zu haben: 2018 war er in der ersten Staffel der Anthalogieserie "A Very English Scandal" als britischer Politiker zu sehen, der seine Homosexualität aus Furcht vor Karriereeinbrüchen geheimhält. 2020 wiederum stand er gemeinsam mit Nicole Kidman für die Thriller-Serie "The Undoing" vor der Kamera.