Hand aufs Herz: Nicht immer in der Schule, sondern vorm Fernseher haben wir vieles fürs Leben gelernt. Haben wir verstanden, was um – und in – uns vorgeht, worauf es ankommt und wie die Welt tatsächlich funktioniert. Ausschlaggebend ist jedoch, was sich die lieben Kleinen "vorm Kastl" reinziehen. Denn wie für Erwachsene gibt es auch für Kids viel Unfug im Entertainment-Programm – nicht überall, wo "pädagogisch" drauf steht, ist auch Pädagogik drin.

Und seien wir uns ehrlich: Oftmals geht's einfach nur um Merchandise und grellbunt-lautes Krachbumm. Das ist zwischendurch okay, auf Dauer aber nicht wertvoll.