"ORF Kids": Neuer digitaler 24-Stunden-Kanal für Kinder ab 1. Jänner

Im TV und online abrufbar

Mit "ORF Kids", das am Neujahrstag um 6 Uhr auf Sendung geht und online über kids.orf.at abrufbar sein wird, kommt der öffentlich-rechtliche Rundfunk einem entsprechenden Auftrag im neuen ORF-Gesetz nach. Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz verwies deshalb auch auf die nur kurze Vorlaufzeit von rund vier Monaten, um den Kanal auf die Beine zu stellen. Der speist sich neben schon bekannten Sendungen aus dem "Okidoki"-Kinderprogramm auf ORF 1 und altersgerechten Filmen und Serien auch aus gut einem Dutzend speziell dafür entwickelten Neuproduktionen.

Die Novitäten spannen einen Bogen von Klima über Yoga bis zur Instrumentenkunde. So geht es in "Klimakrach" um Klimaschutz und Nachhaltigkeit mit lösungsorientiertem Ansatz - "von Permafrost bis zur richtigen Hühnerhaltung", wie "ORF Kids"-Sendungsverantwortliche Alexandra Schlögl in Aussicht stellte.

Die "Science Busters for Kids", bestehend aus dem Kabarettisten Martin Puntigam und dem Molekularbiologen Martin Moder, erklären etwa, wie lange Blumen die Luft anhalten können und ob das Klima durch das Anzünden von Känguru-Fürzen gerettet werden kann. "YOGAKids" wiederum ist ein Bewegungsformat, in dem diverse Übungen in spannende Geschichten eingebaut werden.