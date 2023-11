ORF Kids bietet Yoga für Kinder

Umfangreicher war der Einblick in den mit 1. Jänner gesetzlich vorgesehenen ORF-Onlinekinderkanal. "ORF Kids" sei ein "Baby, auf das ich mich besonders freue", so Weißmann. Der Kanal wird pädagogisch von Expertinnen und Experten begleitet. Auch neue Formate werden dort zu finden sein. So war in einem Trailer etwa ein Ausschnitt aus der Sendung "Hallo, was machst du?" zu sehen, worin unterschiedliche Berufe vorgestellt werden. "So denkt das junge Österreich" begibt sich mit jungen Moderatorinnen auf die Straße, um die Meinung von Kindern zu gewissen Themen einzuholen. "Klimakrach" widmet sich der Klimakrise und die "Science Busters" liefern Wissenschaft kindgerecht erklärt. Auch für "Yoga Kids" ist gesorgt.