ORF-Novelle: Die Kritiken zusammengefasst

Österreich manchmal internationales Vorbild in Medien-Belangen

Sehe man sich die lange Zeit äußerst gemächliche österreichische Medienpolitik an, müsse man der Bundesregierung zumindest attestieren, dass sie Dinge auf den Weg bringe, so der auch für die Europäische Kommission tätige Forschungsgruppenleiter "Medien, Politik & Demokratie" vom Institut für vergleichende Medien- und Kommunikationsforschung (CMC) der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und der Uni Klagenfurt. Manches, wie etwa das Kommunikationsplattformgesetz oder das "Hass im Netz"-Gesetz habe durchaus internationalen Vorbildcharakter. "Manches, wie die Umsetzung der 'Whistleblower-Richtlinie' oder die Digitalförderung, geschieht mittelmäßig", so Seethaler.

Die ORF-Digitalnovelle reihe sich aber eher am unteren Rand des "gemischten Bildes" ein. Hier habe man versucht, "es allen irgendwie recht zu machen - das kann nicht gelingen", so der Wissenschafter. Tatsächlich wäre der Prozess einen Chance gewesen, "auf die radikalen Veränderungen in Medienangebot und -nutzung zu reagieren". Dafür hätte es jedoch eine tiefere Reflexion über und ein Gesamtkonzept für die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geben müssen.