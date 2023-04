Redaktionen leiden unter fehlenden Mitteln

Einsparungen von 325 Mio. Euro sowie die ausgesetzte Valorisierung der neuen Haushaltsabgabe für die nächsten drei Jahre bedeute für den ORF netto deutlich weniger finanzielle Mittel. "Und das nach zahlreichen Sparpaketen", so Bornemann gegenüber der APA. 900 Mitarbeiter seien in den vergangenen Jahren bereits abgebaut worden, zusätzlich sollen in den nächsten Jahren etliche der weiteren 500 Kolleginnen und Kollegen, die in Pension gehen, nicht nachbesetzt werden. "Das macht die journalistische Arbeit noch einmal schwieriger, weil schon jetzt die Redaktionen personell ausgedünnt sind."