ORF-Schwerpunkt: Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen
Ein vielfältiges Spezial-Programm von Dokus, Nachrichtensendungen und Magazinen.
Anlässlich des Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am Dienstag, dem 25. November 2025, widmet sich der ORF neben aktueller Berichterstattung in den Nachrichtensendungen und Magazinen, wie etwa "Kultur Heute", "Guten Morgen Österreich", "Studio 2", "Report" oder "ORF III AKTUELL", weiters mit einem Programmschwerpunkt in TV und Radio dem Thema.
Hier ist ein Überblick zu den ORF-Terminen:
24. November
- Bereits am Montag war in "Kultur Heute" (19.40 Uhr, ORF III) Sängerin und Schauspielerin NENDA zu Gast, die sich in ihrem diese Woche erscheinenden Album auch gegen Gewalt an Frauen stark macht.
- "Thema" brachte um 21.20 Uhr in ORF 2 unter anderem den Beitrag „Vergewaltigung unter Betäubung – Pelicot-Fall in Österreich“.
25. November
- "ORF III AKTUELL" (9.30 Uhr, ORF III) befasst sich in einem ausführlichen Themenblock, inklusive Live-Interview, mit den Möglichkeiten für Betroffene, sich Hilfe zu holen.
- "Studio 2“ (17.30 Uhr, ORF 2) berichtet zudem über eine wichtige Anlaufstelle für betroffene Frauen und ihre Kinder.
- In "Report“ (21.05 Uhr, ORF 2) zeigen Alexandra Nöbauer und Sabina Riedl anlässlich der "16 Tage gegen Gewalt an Frauen", wo moderne Männer- und Burschenarbeit ansetzt und wie sich Frauen gegen die neue Welle der Gewalt schützen.
- "dokFilm"-Premiere "(K)einen Ton sagen" am (23.05 Uhr, ORF 2) begleitet Frauen aus Nord- und Südtirol, die öffentlich über ihre Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch sprechen.
26. November
- Am Mittwoch befassen sich in ORF 2 "WELTjournal" (22.30 Uhr) mit dem Feminismus gegen Männergewalt in Spanien und "WELTjounal +" mit dem Film "Gisèle Pelicot – Eine für viele" (23.05 Uhr) mit dem erschütternden Missbrauchsfall in Frankreich.
- Anschließend ist mit "Wüstenblume" (0.00 Uhr) die vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens unterstützte und vielfach preisgekrönte internationale Verfilmung des autobiografischen Bestsellers von Waris Dirie zu sehen.