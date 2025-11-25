Respekt und Zurückhaltung

Filmemacher Lembergh begegnet den Frauen mit Respekt und Zurückhaltung. Er zeigt Orte, die untrennbar mit den Taten verbunden sind: eine sommerliche Alm, einen verfallenen Bauernhof, verschneite Berge, das Innere einer Kirche. Bilder, die dem Film Struktur geben, emotionale Zäsuren setzen und Raum zum Atmen und Nachspüren schaffen. Die Täter und das Umfeld der Betroffenen kommen nur am Rande vor.

"dokFilm: (K)einen Ton sagen" ist am 25. November 2025 um 23.05 Uhr auf ORF 2 zu sehen.