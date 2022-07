"Orphan: First Kill"-Trailer: Prequel zur kindlichen Killerin

Falsches Kind und falsche Identität

In "Orphan: First Kill" ist die kleinwüchsige Leena Klammer aus einer psychiatrischen Klinik in Estland geflohen und konnte sich nach Amerika absetzen. Dort gibt sie sich unter dem Namen Esther Albright als das vermisste Kind einer reichen Familie aus, und tatsächlich scheint sich der gerissene Plan für sie zu lohnen. Die Eltern Tricia (Julia Stiles) und Allen (Rossif Sutherland) akzeptieren die Schwindlerin zunächst vorbehaltlos als eigenes Kind, doch allmählich schleichen sich bei diversen Menschen Zweifel an der Identität des vermeintlichen Mädchens ein und Todesfälle häufen sich.

Es bleibt abzuwarten, wie sich unser Vorwissen über Esthers Herkunft diesmal auf den Spannungsaufbau des Films auswirken wird. Auch die Hauptdarstellerin ist ja inzwischen 23 Jahre alt, doch Regisseur William Brent Bell verlässt sich auf die Make-Up-Kunst und entsprechende Kameraperspektiven, um Isabelle Fuhrmann erneut in ein junges Mädchen zu verwandeln.

"Orphan: First Kill" wird am 19. August in den US-Kinos starten. Wann und wo der Horror-Thriller auch bei uns zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.

"Orphan – Das Waisenkind" kann auf Amazon Prime gekauft oder ausgeliehen werden. Hier geht's direkt zum Film!

Hinweis: Die Produkt-Links, die zu Amazon führen, sind Affiliate-Links. Wenn du auf einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommen wir von dem betreffenden Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht!