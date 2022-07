"Arthur Malediction"-Trailer: Die Minimoys als Horror-Film

Filmfan auf Alptraum-Trip

Seit seiner Kindheit ist Alex ein großer Fan der Fantasy-Filmsaga "Arthur und die Minimoys". Zu seinem 18. Geburtstag überraschen ihn seine besten Freunde deshalb mit einem besonderen Geschenk: Einem Ausflug zu dem verlassenen Landhaus, in dem der Film gedreht worden ist. Doch was als spaßiger Wochenendtrip beginnt, entwickelt sich schnell zu einem tödlichen Albtraum.

Erfolgsregisseur Luc Besson ("Léon – Der Profi", "Das fünfte Element") hat mit "Arthur und die Minimoys" nicht nur eine beliebte Kinderbuchreihe, sondern auch eine erfolgreiche Abenteuerfilm-Trilogie erschaffen, die Jung und Alt gleichsam in ihren Bann gezogen hat. In "Arthur Malediction" verwandelt Regisseur Barthélémy Grossmann nach einem Drehbuch von Besson die Fantasy-Saga nun in ein smartes Horror-Spin-off, das den "Arthur"-Vibe auf einer überraschenden Metaebene zurückbringt – diesmal allerdings garantiert nicht für die ganz Kleinen geeignet.

"Arthur Malediction" startet am 28. Juli in unseren Kinos.