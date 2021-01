Oscar-Anwärter "One Night in Miami": Prime-Film mit vier Legenden

Bühnen-Autor Kemp Powers verfasste das Stück 2013. Es geht auf ein reales Treffen zurück, als Cook, Malcolm X und Brown am 25. Februar 1964 in einem Hotel-Zimmer zusammenkamen, um Clays Sieg über Sonny Liston zu feiern.

"One Night in Miami" wurde im Jänner 2020 in New Orleans gedreht und später in einer Hotelanlage in Louisiana vollendet. Die Filmmusik mit ihrem jazzigen Sound stammt von Terence Blanchard.