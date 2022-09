Triangle of Sadness

Mit sorgsam inszenierten Instagramfotos nehmen die Models Carl (Harris Dickinson) und Yaya (Charlbi Dean) ihre FollowerInnen auf eine Reise durch ihre perfekte Welt mit. Als das junge Paar die Einladung zu einer Luxuskreuzfahrt annimmt, treffen sie an Bord der Megayacht auf russische Oligarchen, skandinavische IT-Milliardäre, britische Waffenhändler, gelangweilte Ehefrauen und einen Kapitän (Woody Harrelson), der im Alkoholrausch Marx zitiert. Zunächst verläuft der Törn zwischen Sonnenbaden, Smalltalk und Champagnerfrühstück absolut selfietauglich. Doch schon bald zieht ein Sturm auf und das Paar findet sich auf einer einsamen Insel wieder, zusammen mit einer Gruppe von Milliardären und einer Reinigungskraft (Dolly De Leon) des Schiffes. Plötzlich ist die Hierarchie auf den Kopf gestellt, denn die Reinigungskraft ist die Einzige, die Feuer machen und fischen kann.

"Triangle of Sadness" hat die Goldene Palme in Cannes gewonnen und ist eine Gesellschaftssatire der Extraklasse. Der schwedische Regisseur Ruben Östlund gehört zu den spannendsten Stimmen des europäischen Kinos und hat große Chancen auf eine Oscar-Nominierung als bester internationaler Film.

"Triangle of Sadness" startet am 14. Oktober in den österreichischen Kinos.