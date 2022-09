"An diesem Punkt in meiner Karriere möchte ich von den Leuten lernen, mit denen ich zusammenarbeite. Ich hatte so viel Abwechslung, so viele Höhen und Tiefen, dass ich in der zweiten Hälfte meiner Karriere das Gefühl haben möchte, dass ich etwas zum Handwerk beitrage und daraus lerne." Die Hauptrolle in dem Drama von Regisseur Darren Aronofsky (53) habe ihm diese Möglichkeit geboten. "Ich wollte in ihr verschwinden. Meine Hoffnung war, dass ich nicht mehr wiederzuerkennen sein würde."

"The Whale" feiert bei den Internationalen Filmfestspielen in Venedig, die am gestrigen Mittwoch eröffnet wurden, Premiere. Ein Termin für den heimischen Kinostart steht noch nicht fest.