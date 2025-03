Inhalt mit sechsstelligem Wert

Traditionell stellt das in Los Angeles ansässige Entertainment-Marketing-Unternehmen Distinctive Assets die "Everyone Wins"-Geschenktüten für die Nominierten zusammen, die bei den Oscars in den Kategorien beste Schauspieler und Regisseure antreten. In diesem Jahr sind das unter anderem Adrien Brody, Demi Moore, Zoe Saldaña, Cynthia Erivo und Kieran Culkin. Berichten zufolge haben die prall gefüllten Goodie Bags in diesem Jahr einen Wert im sechsstelligen Bereich.

Der Gründer von Distinctive Assets, Lash Fary, erklärte in einer Pressemitteilung, wie die Produkte zusammengestellt werden: "Unsere Geschenke sind zwar dafür bekannt, dass sie Spaß machen und toll aussehen, aber sie dienen auch dazu, kleine Unternehmen, Marken im Besitz von Minderheiten, Unternehmerinnen und Unternehmen, die etwas zurückgeben, zu fördern." Kurz nach den Bränden in Los Angeles gehe es darum, mit den Tüten Gutes für die Region zu tun.

Deshalb erhalten die Nominierten dieses Jahres nicht nur Luxusprodukte, sondern auch eine Mitgliedschaft in der Katastrophenhilfe Bright Harbor. Und das in Los Angeles ansässige Bauunternehmen Maison Contractors wird den Stars verschiedene Dienstleistungen und Baurabatte anbieten. Die Gutscheine können sie selbst einlösen - oder an Betroffene weiterleiten.